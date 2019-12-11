İşgallere tepki var

BUGÜN NELER OLDU

Engelli park yerlerini işgal eden araçlar, engelli rampaları önüne ve hatta kaldırıma park eden düşüncesiz sürücüler engellileri canından bezdiriyor. Engelli ve tekerlekli sandalye ile tedaviye giden hastaların yoğunluğu nedeniyle özellikle dikkat edilmesi gereken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bile durum aynı. Engellilerin zaten zor olan hayatını daha da zorlaştıran bilinçsizliğin son kurbanı Antalya'da ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları oldu.Başarılı sporcular Hüseyin Şener, Asım Fuat Çite, Haktan Sun ve Cavit Torun, sağlık kontrolü için geldikleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne binaya girmekte büyük zorluk yaşadı. Vatandaşın duyarsızlığı nedeniyle engelli araçlarına ne park yeri, nede tekerlekli sandalyelerine geçiş noktası bulamadıklarını kaydeden Hüseyin Şener, duyarsızlığa adeta isyan etti. Hüseyin Şener, park yeri bulamadıkları için girişe uzak noktalara park ettiklerini belirterek, "Bazen park yeri bile bulamıyoruz. Bulsak bile zaten kaldırımlar ve rampalar işgal altında. Hastaneye ulaşmamız macera filmi gibi oluyor. Bazı zamanlarda hastaneye ulaşamayıp muayenemizi olamıyoruz" ifadelerini kullandı.ENGELLI sporcular kent içinde günlük yaşamda her gün aynı sıkıntıları yüzlerce kez yaşadıklarını söyledi. Engelli otoparkına araçlarını park eden sürücülerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Asım Fuat Çite ise "Bu konuda polis kadar hastane içindeki görevlilerin de duyarlı olması gerekir. Sadece araçlarımız değil tekerlekli sandalyelerimizle de günün büyük bir bölümünde duyarsız sürücüler nedeni ile sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.