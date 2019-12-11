Kıyasıya mantar yarışı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması kıyasıya geçti. Püren Düzü mevkisinde Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 35 kişi dağlık arazide çıntar mantarı toplama yarıştı. Ormanlık alana dağılan yarışmacılar 4 saat boyunca, en büyük mantarın yanı sıra, en fazla sayıda ve kiloda mantar toplayabilmek için mücadele etti.Yarışma sonunda, 5 kilo 58 gram mantar toplayan Çiğdem Tombak kilogram kategorisinde, 167 mantar toplayan Salim Sarı, en fazla sayı kategorisinde, 14 santimetre çapındaki mantar ile Ramazan Çevik ise en büyük mantar kategorisinde birinciliği elde etti. Etkinlik toplanan mantardan yapılan yemeğin yenilmesiyle sona erdi.Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, çıntar mantarının sonbahar yağmurlarının ardından güneşli günlerle birlikte özellikle çam ormanlarında yetiştiğini belirtti. Çıntarın kendiliğinden yetişen, besin değeri çok yüksek bir mantar türü olduğunu belirten Ugan, çıntar toplama kültürünü genç nesillere de aktarmak için düzenlenen etkinlikle oldukça keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.