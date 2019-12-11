Otellere yerli muz çağrısı

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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat'taki özel firmaya ait muz serası, paketleme tesisi ve sarartma ünitesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karaloğlu'na Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen eşlik etti. Ziyarette firma sahibi Şevki Öncel, Vali Karaloğlu'na seranın, paketleme tesisinin ve sarartma ünitesinin gezdirip, özellikleri hakkında bilgi verdi. Vali Karaloğlu, yıkanmak üzere bekleyen muzları kesti, paketleme ünitesinde çalışanlarla sohbet etti.Manavgat'ta muz yatırımlarının ciddi rakamlara ulaştığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Muz artık Antalya'nın ve Manavgat'ın çok önemli bir ekonomik girdisi haline geldi. Bunu görmemiz lazım, 3- 5 yıl sonra Manavgat'ta en az turizm kadar bir girdiyi biz, muzdan sağlayacağız" dedi. Karaloğlu, Antalya'nın 2 yıl sonra Türkiye'nin en büyük muz üreticisi haline geleceğinin de altını çizdi.Yerli muzun tercih edilmesi için çağrıda da bulunan Münir Karaloğlu, "Antalya'daki özellikle turizm tesislerinde bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın. Artık yerli muzumuz ithal muzdan daha kaliteli, daha lezzetli, rayihası, görüntüsü ve her şeyiyle ithal muzdan daha kaliteli. Antalya'daki turistik tesislerde yerli muzu tercih etsinler" dedi. Firma sahibi Şevki Öncel de tesiste, güneş enerjisiyle elektrik üretildiğini ve üretilen elektriğin fazlasının şebekeye verilerek, aylık 15 bin TL'ye yakın gelir elde edildiğini belirtti.