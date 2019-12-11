Paşa’ya çiçekli veda

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden zihinsel ve bedensel engelli 10 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya'nın sınıfında hüzün vardı. Aksu İlkokulu Özel Eğitim sınıfındaki arkadaşları İbrahim Paşa Kaya'yı unutmadı. İbrahim Paşa'nın sınıfındaki sırasını çiçeklerle süsleyen arkadaşları, İbrahim Paşa Kaya'nın fotoğraflarını da masasına koyarak andılar.Korkunç olay geçen hafta cuma günü Karaçallı Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşanmıştı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan vatandaşlar içeride bulunan İbrahim Paşa Kaya'yı dışarı çıkardı. Bacağında yanık bulunan ve dumandan etkilenen Kaya, Aksu Semt Polikliniği'ndeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.