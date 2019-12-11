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Vefalı öğrenciler şehitlerini anıyor

Kepez’de okullara adı verilen şehitler anılıyor. İlk etkinlik adına yapıldı. Öğrencilerin gösterisi ağlattı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Vefalı öğrenciler şehitlerini anıyor
ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde okullara adı verilen şehitler, düzenlenen törenlerle anılacak. Kepez ilçesinde Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçen projede ilk etkinlikte, Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven anıldı. Proje şehit ismi verilen 18 okulun katkılarıyla devam edecek.

AİLESİ DE KATILDI
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Şehit Yüzbaşı Yurtseven'in adını taşıyan ilkokulun 60, ortaokulun ise 50 öğrencisi tarafından hazırlandı. Programa şehidin annesi Nermin ve babası Mehmet Yurtseven de katıldı. Duygu yüklü anma programına katılan şehit yüzbaşının sınıf ve görev arkadaşı olan Albay Ömer Özgülü, duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşarak, öğrencilere vatan sevgisini anlattı. DUYGUSAL ANLAR
Anma programının ardından Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, şehidin anne ve babasının elini öperek çiçek takdim etti. Şehit Babası Mehmet Yurtseven, programın hazırlanmasına katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
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Vefalı öğrenciler şehitlerini anıyor
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