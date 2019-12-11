Yüzmede 10 şampiyonluk

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Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Final müsabakalarında Türkiye'nin farklı illerinden bin 280 sporcu katıldı. Müsabakalarda Antalyaspor 31 sporcuyla mücadele etti. 4 gün süren şampiyonalarda Antalyasporlu yüzücüler performansıyla göz doldurdu. Antalyasporlu yüzücüler şampiyonada 10 Türkiye şampiyonluğu, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandı.Antalyaspor'da Sevim Eylül Süpürgeci 400 metre serbest, 200 metre karışık ve 100 metre serbestte, Emir Batur Albayrak 400 metre serbest, 100 metre serbest ve 200 metre kelebekte, Naz Albayrak 50 metre kurbağalamada Türkiye şampiyonluğu kazandı. Emre Sarp Zeytinoğlu 200 metre kelebek, Sevim Eylül Süpürgeci 200 metre kelebekte Türkiye ikinciliği elde etti. Boran Atasoy ise 400 metre serbestte Türkiye üçüncüsü oldu. Takım yarışlarında ise Antalyaspor, 4x100 serbest bayrakta 12 yaş kadın, erkek ve karma takımıyla Türkiye şampiyonluğu, 11 yaş erkekte 4x100 serbest ve karma bayrakta Türkiye üçüncülüğü, 12 yaş 4x50 karışık karma bayrakta da Türkiye üçüncülüğü kazandı.