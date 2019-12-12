Demir çubuklarla kanlı infaz

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Antalya'da müteahhitlik yapan, emlak ve oto galeri sahibi işadamı, alacak verecek meselesi nedeniyle infaz edildi. Bodyguardların demir çubuklarla dövdüğü işadamı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İşadamı 49 yaşındaki Tevfik Demir'e saldırı 6 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1450 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Demir ile Ertan Köse arasında alacak yüzünden önceden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından harekete geçen Köse bir eğlence merkezinde bodyguardlık yapan Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak Ülmer ile anlaştı. 3 kişi Tevfik Demir'i dövmek için takibe aldı. Demir olay günü evinden çıkıp arabasına bineceği sırada arkasından yaklaşan Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak, demir çubuklarla başına vurdu. Demir'i darbeden saldırganlar olay yerinden kaçtı.Kanlar içinde yere yağılan işadamını gören vatandaşlar 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işadamı Tevfik Demir'i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Demir, tüm müdahalelere rağmen olaydan 5 gün sonra dün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.CINAYET Masası ekipleri, 1450 sokak üzerinde bulunan 60 işyeri kamerasının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı. 16 saat kamera görüntüleri tek tek inceleyen ekipler kaçan zanlılardan birini belirledi. Yapılan soruşturmada Ahmet Kılıç, Yusuf Burak Ülker ve azmettirici Ertan Köse düzenlen operasyonla yakalandı. Zanlılar, polis ve savcılıkta konuşmayıp, olayın sadece alacak verecek meselesi yüzünden kaynaklandığını söyledi. İşadamını hunharca infaz eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşadamı Tevfik Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.