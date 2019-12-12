Derbi zamanı geldi

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Akdeniz derbisinde geri sayım başladı.Ligde zor günler geçiren kırmızı-beyazlılar için hayati önem taşıyan maç öncesi teknik direktör Stjepan Tomas ve ekibini en çok düşündüren forvette yaşanan gol sıkıntısı.İki haftatakımdan ayrı kalanSengelli oyuncununyarınki maçtatakımın en büyükgol silahı olacak.Turuncu-yeşillileringolcü oyuncularıDjalma veFernandes ise takımlarınıgalibiyete taşıyabilecekiki isim olarak gösteriliyor.Aytemiz Alanyaspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri ise dünden itibaren satışa sunuldu.YARINKI maç öncesi Antalyaspor'da hazırlıklar devam ederken, kırmızı-beyazlılarda tek eksik var. Amilton'un 90 dakika oynayacak seviyeye geldiği öğrenilirken, ideal kadrodan tek eksik olarak Bahadır Öztürk dikkat çekiyor. Cezasını Trabzon maçında çeken Charles de şans verilmesi halinde Alanya maçında forma giyebilecek. Antalyaspor'da uzun bir sakatlık süreci geçiren Harun Kavaklıdere ise Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.