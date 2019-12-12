Derbi zamanı geldi

Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Akdeniz derbisinde geri sayım başladı. Ligin 15. haftasında yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi iki Antalya ekibi hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligde zor günler geçiren kırmızı-beyazlılar için hayati önem taşıyan maç öncesi teknik direktör Stjepan Tomas ve ekibini en çok düşündüren forvette yaşanan gol sıkıntısı.
CİSSE DÖNÜYOR
Diğer Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor ise ligde üst sıralardan kopmamak için mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandığı maç için golcü oyuncusu Cisse'yi özel olarak hazırlıyor.
İki hafta
takımdan ayrı kalan
Sengelli oyuncunun
yarınki maçta
takımın en büyük
gol silahı olacak.
Turuncu-yeşillilerin
golcü oyuncuları
Djalma ve
Fernandes ise takımlarını
galibiyete taşıyabilecek
iki isim olarak gösteriliyor.
AL SANA SİNEMA FİYATINA MAÇ!
Aytemiz Alanyaspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri ise dünden itibaren satışa sunuldu. Turuncu- yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre maraton ve kapalı tribün 35 TL, kale arkaları 20 TL ve misafir tribün biletleri 26 TL'den satılacak.
AKREP'TE TEK EKSİK BAHADIR
YARINKI maç öncesi Antalyaspor'da hazırlıklar devam ederken, kırmızı-beyazlılarda tek eksik var. Amilton'un 90 dakika oynayacak seviyeye geldiği öğrenilirken, ideal kadrodan tek eksik olarak Bahadır Öztürk dikkat çekiyor. Cezasını Trabzon maçında çeken Charles de şans verilmesi halinde Alanya maçında forma giyebilecek. Antalyaspor'da uzun bir sakatlık süreci geçiren Harun Kavaklıdere ise Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.