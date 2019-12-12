Hasta çocuklara sürpriz ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çocuk bölümünde yatan hastalara yönelik moral etkinliği düzenledi. Isparta Belediyesi'nin de destek verdiği proje ile hastanede tedavi gören çocuklar ziyaret edilerek, hediyeler verildi. Programa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Üniversite ve hastane yöneticilerinin de Başdeğirmen'e eşlik ettiği programda çocuklar için eğlence düzenlendi.Başdeğirmen ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında çocuk bölümünde yatan çocukları tek tek ziyaret etti. Çizgi film kahramanları kostümlerini giyen öğrencilerle birlikte serviste kalan çocukları ziyaret eden Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler, çocuklara kitap ve boyama setinin de aralarında bulunduğu hediyeler verdi. Çocuklara gitar dinletisinde bulunuldu. Başkan Başdeğirmen, "Bugün çocuklarımızı ziyaret etmek istedik. Çocuklarımız ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Başdeğirmen, projeyi düzenleyen üniversiteli öğrencileri de tebrik etti. Üniversite öğrencisi Asude Demirci, kendilerine verilmiş olan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastanede böyle bir etkinlik düzenlemeyi istediklerini söyledi.Demirci, "Çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatmak ve onları hastane havasından birazda olsa uzaklaştırmak istedik" diye konuştu.