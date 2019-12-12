Küller arasında yardım bekliyor

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ANTALYA'DA, 2 çocuğuyla yaşadığı evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Şerife Yaka (33), yardım bekliyor. Daha önce evinin dört kez kundaklandığını anlatan Şerife Yaka, çocukları Hatice (12) ve Mevlüt Efe'yi (8) de alarak, annesinin yanına yerleşti. Yanan evden kurtarılan eşyaları ise bahçeye çıkarmak zorunda kalan Yaka, "Kimin yaptığını bilmiyorum. Maddi durumum kötü. Bu evdeki eşyaları zor şartlarda toparlayabilmiştim. İtfaiye tuttuğu raporda kundaklama olduğunu söylüyor. Zor durumdayım" dedi.Eşinden ayrı yaşayan Şerife Yaka, kış günü 2 çocuğuyla ortada kaldığını ifade ederek, kendisine uzanacak yar- dım eli beklediğini kaydetti. Yangın, 8 Aralık Pazar günü Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşanmıştı. Yaka'nın komşuları, polise, evin arka balkonundan bir kadının koşarak uzaklaştığını ardından da yangının başladığını anlatmıştı. İtfaiye raporunda da, 'yangının yatak üzerinde unutulan, düşürülen ya da atılan muhtelif bir ateş kaynağından kaynaklandığını' bildirdi.