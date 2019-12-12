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Küller arasında yardım bekliyor

Evi 5’inci kez kundaklanan , 2 çocuğuyla annesine sığındı. Evdeki eşyaları bahçede istifleyen Yaka, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Küller arasında yardım bekliyor
ANTALYA'DA, 2 çocuğuyla yaşadığı evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Şerife Yaka (33), yardım bekliyor. Daha önce evinin dört kez kundaklandığını anlatan Şerife Yaka, çocukları Hatice (12) ve Mevlüt Efe'yi (8) de alarak, annesinin yanına yerleşti. Yanan evden kurtarılan eşyaları ise bahçeye çıkarmak zorunda kalan Yaka, "Kimin yaptığını bilmiyorum. Maddi durumum kötü. Bu evdeki eşyaları zor şartlarda toparlayabilmiştim. İtfaiye tuttuğu raporda kundaklama olduğunu söylüyor. Zor durumdayım" dedi.

İTFAİYE RAPORU ÇIKTI
Eşinden ayrı yaşayan Şerife Yaka, kış günü 2 çocuğuyla ortada kaldığını ifade ederek, kendisine uzanacak yar- dım eli beklediğini kaydetti. Yangın, 8 Aralık Pazar günü Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşanmıştı. Yaka'nın komşuları, polise, evin arka balkonundan bir kadının koşarak uzaklaştığını ardından da yangının başladığını anlatmıştı. İtfaiye raporunda da, 'yangının yatak üzerinde unutulan, düşürülen ya da atılan muhtelif bir ateş kaynağından kaynaklandığını' bildirdi.
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Küller arasında yardım bekliyor
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