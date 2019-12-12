Ne de olsa antalyalı!

Resmi ve özel tüm okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından masa tenisi, voleybol, basketbol ve futsal branşlarında düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'na Antalyalı eğitimciler damga vurdu. Turnuvada Antalya'yı temsilen Alanya Erkek Voleybol Takımı Türkiye Birincisi, Kepez Kadın Futsal Takımı Türkiye İkincisi oldu. Ankara'da düzenlene final müsabakalarından kupayla Antalya'ya dönen öğretmenlere Vali Münir Karaloğlu başarı belgesi takdim etti.
ROL MODEL OLDULAR
Vali Karaloğlu, öğretmenlerin ve okulların arasında iletişimin güçlendirilmesi, motivasyonun arttırılması amacıyla düzenlenen turnuvayı çok önemli bulduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Sporun tabana yayılmasının ve bir kültür olarak çocuklara da aktarılması önemli. Öğretmenlerimizin çocuklarımıza birer rol model olarak katıldığı bu organizasyonlar çok kıymetli. Hem öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın moral ve motivasyonu arttırmalarına vesile oluyor" dedi.
Antalya'nın öncü ve lider bir şehir olduğuna vurgu yaprak sürdüren Vali Karaloğlu "Spor organizasyonları bakımından da Türkiye'deki en önemli şehirlerden bir tanesi Antalya. Turnuvada Dört branştan ikisinden kupayla dönmeniz bizleri mutlu etti. Antalya'ya da iki kupa yakışmış" diye konuştu.