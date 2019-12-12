Ne de olsa antalyalı!

BUGÜN NELER OLDU

Resmi ve özel tüm okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından masa tenisi, voleybol, basketbol ve futsal branşlarında düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'na Antalyalı eğitimciler damga vurdu.Vali Karaloğlu, öğretmenlerin ve okulların arasında iletişimin güçlendirilmesi, motivasyonun arttırılması amacıyla düzenlenen turnuvayı çok önemli bulduğunu söyledi. Vali Karaloğlu,Antalya'nın öncü ve lider bir şehir olduğuna vurgu yaprak sürdüren Vali Karaloğlu "Spor organizasyonları bakımından da Türkiye'deki en önemli şehirlerden bir tanesi Antalya. Turnuvada Dört branştan ikisinden kupayla dönmeniz bizleri mutlu etti. Antalya'ya da iki kupa yakışmış" diye konuştu.