Sığınmacı değil kardeş

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından, Antalya'daki bir otelde, 'Yerelde Kadın Buluşmaları' konulu toplantı düzenlendi. Programda, göçmenlerin uyum süreci, adalet, sağlık ve çocuk ilişkileri değerlendirildi. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, son bir yıldır Türkiye'nin her bölgesinde uyuma yönelik çalışmalar yaptıklarını, Türkiye'de 192 ülkeden 5 milyon civarında misafir olduğunu söyledi.Türkiye için göçmen demenin Aylan bebekleri mutlu yaşatabilmek olduğunu belirten Ok, "Sığınmacı, mülteci, göçmen yok. Anne, baba, kardeş, teyze, hala, amca, çocuk, Aylan bebek var. Çünkü her göçmenin bir hikayesi var" dedi. Uyumun kalıcılık anlamına gelmediğini vurgulayan Ok, "Uyum, bize misafir, kardeş olmuş insanları bir arada huzurla mutlulukla yaşatabilmenin adımlarıdır" dedi. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin de Antalya'da 150 milletten 100 bin civarında yabancının yaşadığına değindi.