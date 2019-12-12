Veterinerlik için çalışıyor

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Antalya'da, çocukluğundan beri keçilerle iç içe yaşam süren Rabia Orhan, üniversite sınavını kazanarak veteriner olma hayali kuruyor. Elmalı ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Orhan, yazları yaylada, kışları ise mahallede yaklaşık 500 keçinin bakımıyla uğraşıyor. Orhan, sabahın erken saatlerinde kalkıp sağdığı keçilerin sütünden peynir, yağ, yoğurt yapıyor.Üniversite sınavına hazırlanan Orhan, veteriner olarak hayvanlarla kurduğu bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Hayvanlarla ilgilenirken okulunu da ihmal etmediğini vurgulayan Rabia Orhan, "Keçileri otlatırken ders çalışıyorum. Neredeyse her dönemde bir takdir belgesi aldım. Şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Veteriner olabilirsem mesleğimi yaparken keçilerimden ayrı kalmamış olacağım" dedi. Orhan, keçilerin sınava hazırlanma sürecinde kendisini motive ettiğini söyledi.DOĞAL bir hayat yaşadığı için kendini şanslı hissettiğinin altını çizen Orhan, "Kendi yaptığınız peyniri, yoğurdu, yağı, kendi ektiğiniz domatesi, biberi, her türlü sebze ve meyveyi yiyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir ki" dedi. Orhan, en çok Kurban Bayramı döneminde keçilerinden ayrılmanın zor geldiğini vurguladı ve şöyle ekledi: "Elimizde doğuyorlar, onları besliyoruz, büyütüyoruz. Biberonla beslediğim keçilerim var. Babam keçileri pazara götürdüğünde satılmaması için çok dua ettiğim günler oldu."