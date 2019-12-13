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41 yıldır sazı elinden düşmedi

Giriş Tarihi: 13.12.2019
41 yıldır sazı elinden düşmedi
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mukadder Ulusoy (53), çok istediği sazı almak için 12 yaşında çobanlık yapmayı kabul etti. Dağda çobanlık yaparken, radyoda dinlediği türküleri ezberleyen ve saz çalmayı öğrenen Ulusoy, ailesinin 'Kız çocuğu bu işlerle uğraşmaz' demesine rağmen kendini geliştirdi.

DÜĞÜNLERDE ÇALIYOR
Ailesine de daha sonra bu becerisini kabullendiren Mukadder Ulusoy, çevre mahallerdeki düğünlerde de saz çalıp söyleyerek ailesine de maddi katkı sağladı. Ulusoy, 41 yıldır sazını elinden hiç düşürmedi. Abdullah Ulusoy ile evli olan ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat yaşayan Mukadder Ulusoy, bir taraftan ailesiyle çiftçilik yaparken, diğer taraftan düğünlere giderek saz çalıp söylemeye devam ediyor. Sosyal medya sayesinde ünü de yayılan Mukadder Ulusoy, başarılarıyla alkış topluyor. Abdullah Ulusoy da "Eşimle gurur duyuyorum. İyi ki evlenmişim" dedi.
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41 yıldır sazı elinden düşmedi
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