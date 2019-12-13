Akdeniz’de derbi ateşi

ZORBAY

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, geçen haftaki muğlubiyeti unutturmak isterken, Antalyaspor ise yeni hocası ile Stjepan Tomas iletatma hedefindeüper Lig'in 15. haftası bugün Antalya derbisine sahne olacak.Ligde zor günler yaşayan ve son 7 maçında sadece 1 puan alabilenile son haftalarda düşüşe geçse de Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak oynadığı futbolla alkışlanansahada birbirlerine rakip olacak.Antalyaspor, ilk yarının son 3 haftasına girerken acil puana ihtiyacı olan takım olarak galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlı takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.Teknik Direktör Tomas'ın son hafta oynayan kadroda en fazla 2 oyuncu değiştirerek takımını sahaya sürmesi bekleniyor.Aytemiz Alanyaspor ise son 6 maçta 1 galibiyet almasına rağmen oynadığı futbolla beğeni topluyor.Djalma Campos, Juanfran, Lokman ve Kaan, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. A.Alanyaspor'da sarı kart cezalısıALANYASPOR ile Antalyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.Antalyaspor ise iki maça çıktı ve 2'sinde de galip gelmeyi başardı. Küçük, geçen sezon Antalyaspor'un Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta da düdük çalmıştı.A.ALANYASPOR ile Antalyaspor, bugün Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.Oynanan karşılaşmanın 2'sini Aytemiz Alanyaspor kazanırken 4 karşılaşmada ise gülen Antalyaspor oldu. Geçen sezon oynanan iki maçı da