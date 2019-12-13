Akdeniz’de derbi ateşi

Aytemiz Alanyaspor, geçen haftaki muğlubiyeti unutturmak isterken, Antalyaspor ise yeni hocası ile Stjepan Tomas ile 3 puanı
tatma hedefinde
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üper Lig'in 15. haftası bugün Antalya derbisine sahne olacak. Antalya'nın iki takımı, puan mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Ligde zor günler yaşayan ve son 7 maçında sadece 1 puan alabilen Antalyaspor
ile son haftalarda düşüşe geçse de Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak oynadığı futbolla alkışlanan Aytemiz Alanyaspor
sahada birbirlerine rakip olacak.
BAHADIR VE HARUN YOK
Antalyaspor, ilk yarının son 3 haftasına girerken acil puana ihtiyacı olan takım olarak galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlı takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlıkları süren Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere bugünkü maçta forma giyemeyecek.
Teknik Direktör Tomas'ın son hafta oynayan kadroda en fazla 2 oyuncu değiştirerek takımını sahaya sürmesi bekleniyor.
PAPISS CISSE GERİ DÖNÜYOR
Aytemiz Alanyaspor ise son 6 maçta 1 galibiyet almasına rağmen oynadığı futbolla beğeni topluyor. Turuncu yeşilli ekipte sakatlığı düzelen Papiss Cisse'nin Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.
Djalma Campos, Juanfran, Lokman ve Kaan, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. A.Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Welinton ise takım arkadaşlarını tribünden izlemek zorunda kalacak.
MAÇIN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK
ALANYASPOR ile Antalyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük yönetiminde bundan önce 3 maça çıkan Alanyaspor, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken galibiyetle tanışamadı.
Antalyaspor ise iki maça çıktı ve 2'sinde de galip gelmeyi başardı. Küçük, geçen sezon Antalyaspor'un Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta da düdük çalmıştı.
REKABETTE AKREP ÖNDE
A.ALANYASPOR ile Antalyaspor, bugün Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım bundan önce hiç berabere kalmadı.
Oynanan karşılaşmanın 2'sini Aytemiz Alanyaspor kazanırken 4 karşılaşmada ise gülen Antalyaspor oldu. Geçen sezon oynanan iki maçı da 1-0 ve 3-0'lık skorlarla Antalyaspor kazanmayı başardı.