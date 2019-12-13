Antalya gece uyumadı

BUGÜN NELER OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Antalya'da korkulan olmadı. Su baskınlarına karşı kriz masası kurulan şehirde, AFAD ve itfaiye başta olmak üzere ilgili birimler teyakkuza geçti. Metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde tek katlı bir eve yıldırım isabet etti. Ev hasar görürken, evli ve 3 çocuk babası Suriyeli Abdulileh Hac Abdullatif (29) hafif yaralandı. Komşu evin pencereleri patlarken, mahalleli büyük panik yaşadı.Yağıştan en çok etkilenen ilçe Serik oldu. Acısu deresinin taşması nedeniyle Kadriye ve Belek mahallelerinde yazlıkçıların kullandığı bazı konutların zemin katlarında su baskınları yaşandı. Belek turizm bölgesinde birkaç araçta mahsur kalma olayları yaşandı. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde ise devrilen bir ağaç otomobile zarar verdi. Büyükşehir Belediyesi de 284 araç ve 691 personelle, gece boyunca su baskını, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi gibi olaylara müdahale etti. Şiddetli yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi. Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- Antalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Manavgat ilçesinde de dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle Side Antik Kenti içerisindeki Tyche Tapınağı ve sütünlu caddenin olduğu bölüm su altında kaldı.Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısının kaldırılmasının ardından yaşam normale döndü. Konyaaltı Sahili'ne gelenler, turkuaz rengine dönen denizle birlikte selfie çekti, amatör balıkçılar oltalarını denize fırlattı. Gece boyunca yağışın kesilmediği Antalya'da sahildeki dalga boyu ise 3 metreye yaklaştı. Amatör balıkçı Oğuzhan Güdek ise, "Dalgalardan belime kadar ıslandım. Dalga beni az önce götürüyordu, tehlikeli olmaya başladı" dedi. Dev dalgalar sahildeki bazı işletmelere zarar verdi. Dalgaların 3 metreyi bulmasıyla sörf tutkunları, Boğaçayı bölgesinde sörf yaptı. Sahile dedektörle gelen bir kişi ise altın, takı gibi değerli eşya aradı.