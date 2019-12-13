Elif’in isyanı duyanı ağlattı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde öldürülen müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'nin katil zanlısı Talat Örgü, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya babası öldürülen Elif Şirazi'nin, duruşma salonunda karşısında oturan sanığa sözleri damga vurdu.Duruşmada söz alan Elif Şirazi, karşısında oturan sanığa dönerek, "Bugün benim doğum günüm. Bu doğum günümü ilk kez babasız geçiriyorum. Babamı istiyorum. Başka kız çocuklarının da babasız kalmaması için ibretlik bir ceza verilmesini talep ediyorum" dedi. Şirazi'nin sözleri, duruşmayı izleyenleri ağlattı. Duruşma ertelendi. Olay, 5 Ağustos'ta yaşanmıştı. Şirazi, evinden çıkıp otomobiline binerken, arka kapısını açıp koltuğa oturan Talat Örgü, otomobilden inerek kaçmak isteyen Fatih Mehmet Şirazi'yi 4 kurşunla öldürmüştü. Örgü, Şirazi'yi alacağı olan 4-5 milyon TL'yi vermediği için öldürdüğünü öne sürmüştü.