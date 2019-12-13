Hak arayışına devam

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle 139 gündür grev yapan Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi üyeleri, kuru ekmeğe muhtaç kaldı. Zorlu kış şartları ve sağanak yağmur nedeniyle korunacak bir çadırları dahi olmayan işçiler sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in, İnsan Kaynakları A.Ş deki işçiler için Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşme imzalamaması yaşanılan mağduriyeti her geçen gün arttırıyor. 139 gündür grevde olan işçiler, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından 'kırmızı alarm' verilmesine rağmen yağmurluk ve çizme giyerek grevlerine devam etti. İşçiler, yağmur ve soğuktan korunmak için çare arıyor.Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk ve yağmur altında grevini sürdüren işçilerde hastalıklar baş gösterdi. Havanın soğuk olması nedeniyle bel fıtığı ve boyun fıtığı başladığını belirten Yener Gürer (49), grev şartlarının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi. Gürer, "Dün, Dünya İnsan Hakları Günü'ydü ve bu kendi halimize bakınca insan hakları bu mu diyoruz. Burada bir çadır dahi kurmamıza izin vermiyorlar. Kanunda artık grev çadırı diye bir şey yok fakat yağmurdan ve doludan korunmamız için çadır lazım. Demokraside mangalda kül bırakmayanlar sınıfta kalmıştır. Bu mu demokrasi mi? Bu mu insan hakları? 139 gündür bir muhatap dahi bulamadık. Ben ilkokul mezunuyum. Benim bildiğim demokraside işçiyi davet edip bir çay ikram edilir" diye konuştu.HIZMET-İş Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil de, yağmur çamur demeden grevi sürdürdüklerini belirtti. Soğuk havada kuru ekmeğe muhtaç kaldıklarını ifade eden Kandil, "Başkan Böcek, bir günden bir güne gelip halimizi hatırımızı sormadı. Derdimizi dinlemedi. Biz burada kuru ekmeğe muhtacız. Et satmak için Halk Eti açıyorlar ama bir etin tanesini göremiyoruz" ifadelerini kullandı.EMEKLILIĞINE 4 ay kalan Yıldırım Korkmaz (49), Başkan Böcek'in toplu iş sözleşmesini imzalamaması ve grevde olmaları nedeniyle emekli olamadığını söyledi. Korkmaz, "Toplu iş sözleşmesinin biran önce imzalanıp haklarımızın verilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duyun. Yazın 45 derece sıcaklıkta, kışın ise yağmurun altında soğukta mücadele ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce verdiğiniz namus sözünü tutun" diye konuştu.