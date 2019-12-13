HEM’den iş garantili kurslar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi'nce (ÇAMHEM) açılan iş garantili aşçı yardımcılığı kursu büyük ilgi görüyor. Ekim ayında açılan ve 23 Aralık'a kadar sürecek ilk dönem aşçı yardımcılığı kursuna 16-40 yaş arası 19 kursiyer katıldı. Profesyonel aşçı Ahmet Yıldırım'ın eğitim verdiği kurs 'hijyen' ve 'iş sağlığı' kurallarının öğretilmesiyle başladı.Turizm sezonda farklı konaklama tesislerinde çalışacak kursiyerler Türk, Fransız, Rus, İtalyan, İngiliz, Alman, Türk Cumhuriyetleri ve Arap mutfaklarından çeşitli çorba, sebze, makarna, pilav türü yemeklerinin yanı sıra pasta, börek, kırmızı-beyaz et ve su ürünlerinin pişirilmesi tekniklerini öğreniyor. Kursiyerler haftada 5 gün, günde 8 saat eğitim alıyor.ÇAMHEM Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, işsiz gençlerin meslek sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla açtıkları mesleki eğitimlere ilginin her geçen gün arttığını kaydetti. Çarkçı, ikinci dönem aşçı yardımcılığı kursunun Kundu bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde Ocak 2020'de açılıp eğitimlerin burada verileceğini söyledi.