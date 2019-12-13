Hentbol buluşması

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Baraj Ortaokulu'nda düzenlenen 'Konumuz Hentbol'
paneline katılan Baş Antrenör Fatih Işık, sporculardan İbrahim Bircan, Savaş Beyhan, Şevket Yağmuroğlu, Farzad Amani ve Saidi Veisi, okul girişinde öğrenciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
SIR ÇALIŞMAKTA
Okul yönetimi tarafından öğretmenler odasında misafir edilen Parkenin Akrepleri, konferans salonunda öğrencilerle buluştu. Gençlerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayan sporcular, başarılı olmak için çok çalışmanın önemine değindi.
Günün anısına tüm sporcuların imzaladığı CIP Travel Antalyaspor formasını okul yönetimine hediye eden antrenör Fatih Işık ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de geri çevirmedi. Öğrencilerin bu ziyaretten oldukça keyif aldıkları kaydedildi.