Hentbol buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edenBaraj Ortaokulu'nda düzenlenenpaneline katılan Baş Antrenör Fatih Işık, sporculardan İbrahim Bircan, Savaş Beyhan, Şevket Yağmuroğlu, Farzad Amani ve Saidi Veisi, okul girişindeOkul yönetimi tarafından öğretmenler odasında misafir edilen Parkenin Akrepleri, konferans salonunda öğrencilerle buluştu. Gençlerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayan sporcular,Günün anısına tüm sporcuların imzaladığı CIP Travel Antalyaspor formasını okul yönetimine