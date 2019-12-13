Kıbrıs gazilerine madalya verildi

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. Madalyalarını almanın mutluluğunu yaşayan gaziler ile protokol üyeleri, günün anısına fotoğraf çektirdi.Fethiye Belediyesi Huzurevi toplantı salonunda düzenlenen törende, Fethiye'de yaşayan 38, Seydikemer'de yaşayan 18 gazi olmak üzere 56 gazi büyük gurur yaşadı. Toplantıya, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile Seydikemer Kaymakamı Hamtan Gökçekuyu da katıldı. Kaymakam Şahiner, "Üzerinde yaşadığımız bölge zor bir bölge. Bu bölgede yaşayacaksak güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi sağlayarak önümüze bakacağız" diye konuştu.