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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde meydana geldi. Kerime Sönmez idaresindeki 07 NZN 71 plakalı motosiklet, Mehmet Mustafa Çapacı'nın kullandığı 34 AFV 170 plakalı motosikletle çarpıştı

. KADIN SÜRÜCÜ YARALI
25 yaşındaki Çapacı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Sönmez, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası iki motosiklet demir yığını haline geldi. Mehmet AL / ALANYA
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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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