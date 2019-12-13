Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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ANTALYA'NINAlanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde meydana geldi. Kerime Sönmez idaresindeki 07 NZN 71 plakalı motosiklet, Mehmet Mustafa Çapacı'nın kullandığı 34 AFV 170 plakalı motosikletle çarpıştı25 yaşındaki Çapacı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Sönmez, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası iki motosiklet demir yığını haline geldi. Mehmet AL / ALANYA