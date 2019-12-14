Antalya’nın tanıtım ‘yüz’leri

BUGÜN NELER OLDU

Rahim, yüz ve çift kol nakilleriyle dünyanın konuştuğu isimler haline gelen Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, yurt dışından gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelere giderek deneyimlerini paylaşıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2010'da Cihan Topal'a gerçekleştirilen çift kol nakliyle gündeme gelen Özkan çifti, ardından yaptıkları nakillerle toplam 10 kompozit doku naklini gerçekleştirerek, tıp dünyasında adından söz ettirir hale geldi. Özlenen Özkan, talep gelen ülkelerde, yüz ve kol nakli operasyonları hakkında eğitim verdiklerini belirtti.Son olarak geçen ay Tayvan'a gittiklerini aktaran Özkan, "Tayvan'dan yüz ve çift kol nakilleri çalışmaları için davet geldi, biz de katıldık. Kadavra üzerinde kol ve yüz nakli operasyonunu anlattık. Çok hoşlarına gitti, bazı detayları öğrendiler" dedi. Nisanda ABD'ye gideceklerine değinen Özkan, nakillerle ilgili toplantıya katılacaklarını dile getirdi. Sık sık yurt dışındaki etkinliklere katıldıklarını ifade eden Özkan, "Bilgi paylaşımları yapıyoruz, ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.