Böcek’i kendi sözüyle vurdu

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılı son meclis toplantısının devam oturumu da sona erdi. Meclise Antalya Toptancı Hali'ndeki 712 dükkanın satışıyla ilgili konu damga vurdu. 254 dükkanın arsa payları değiştirilmesiyle birlikte 712 birimin satış için önü açıldı. Mecliste arsa paylarının tescili oy birliği ile geçti.AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Abdurrahman Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e göndermede bulundu. Önceki dönemde AK Parti'nin haldeki dükkanlarla ilgili satış kararı aldığı zaman CHP'nin eleştiride bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, Başkan Böcek'i kendi sözleriyle vurdu.Yılmaz, "Sayın Böcek, sizin çok sık kullandığınız bir lafınız vardır 'hesap döner' diye. Şimdi hesap döndü. Siz oraya geçtiniz biz buradayız. Daha önce önceki dönemde de biz bu konuyla ilgili evet verdik, siz hayır verdiniz. Şimdi biz aynı karar karardayız. Bizim ideolojimiz hizmettir. Daha önce siyasi gerekçelerle hayır diyen arkadaşların kulağına küpe olsun. Biz halka hizmet hakka hizmet mantığındayız" dedi.