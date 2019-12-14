Deniz kalbine yenildi

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Antalya'da yaşayan Deniz Su Yılmaz (6.5) Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kalp ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Acılı baba Mahmut Yılmaz, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu doktor ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Deniz Su Yılmaz'ın zorlu mücadelesi daha doğduğunda başladı. Kalbinde atardamar inceliği bulunan Deniz Su Yılmaz, 1.5 yaşında anjiyo oldu.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takip altındaki Deniz Su'yun 20 kiloya ulaştığı zaman stent takılacağı söyledi. Edibe-Mahmut Yılmaz çifti de kızları 27 kilo olunca hastanenin yolunu tuttu. Ancak iddiaya göre burada ameliyatın yapılamayacağı belirtilerek, ameliyat için İstanbul yada Gaziantep şehirlerine yönlendirdi. Baba Mahmut Yılmaz, bunun ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kalp ve damar uzmanı doktor Osman B.'den randevu aldıklarını söyledi.Antalya'da aşçılık yapan Mahmut Yılmaz, kızının yürüyerek girdiği hastaneden tabutla çıktığını belirterek, "45 dakika sürecek ameliyatın 4.5 saat sürdü. Ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyolog Doç. Dr. Osman B. ise olayın tıbbi bir hata olmadığını ve ameliyatın görüntülerini de aileyle paylaştıklarını söyledi. Osman B. "Çok üzgünüm. Aile de üzgün olmakta haklı. Aile şikâyet edebilir, bu onların yasal hakları. Hastanın şah damarında darlık vardı ve daha önce balon yapılmış. Tüm damarlarında da problem vardı. Başka bir merkezden buraya yönlendirilmişti. Olay damar hasarıyla gelişen ani bir komplikasyon sonucu oldu" diye konuştu.