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Genç girişimcilere proje ödülleri

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Genç girişimcilere proje ödülleri
ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) bu yıl 17'ncisi düzenlenen Girişimcilik Günleri'nin ödül töreni, TÜSİ- AD Başkanı Simone Kaslowski'nin onur konuğu ve konuşmacı olarak katıldığı kapanış kokteyliyle sona erdi. ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, 17 yıl önce başlayan girişimcilik hikayelerinin bu yıl Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki hibe programı anlaşması ile uluslararası boyuta ulaştığını söyledi.

TOPLAM 140 PROJE YARIŞTI
2019 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü, güncel teknolojilerin kullanıldığı, otel ve acente otomasyon programı Sedna Agency ile Ahmet Erdal'a verildi. Yedi üniversiteden 140 proje ile 294 öğrencinin başvurduğu, 'Bi Düşün Sen Bulursun' sloganlı İş Fikri Proje Yarışması'nda ön lisans, lisans ile yüksek lisans ve doktora kategorisinde ödülleri sahi- bi belli oldu. Güngör Pekşen Özel Ödülü de Prof. Dr. Yusuf Örnek'e verildi.
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Genç girişimcilere proje ödülleri
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