İş kadınları 2020’yi planladı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENIZ Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), Aralık ayı toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, yönetim ve dernek üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Dublee Tree by Hilton Hotel'deki toplantıda Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan etkinlik programı üyelerin görüşleriyle değerlendirildi. Ayrıca 2020 yılına dair plan ve programın yanı sıra geçtiğimiz yıla genel bir bakışla değerlendirme yapıldı. Dernek üyelerinin de tanışma ve kaynaşma fırsatı bulduğu toplantıda Başkan Yıldıran, "Derneğimiz üyelerimizle daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Tüm üyelerimizi göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. Toplantı sonunda yeni yıl pastası kesildi.