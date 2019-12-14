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Kahraman mezarı başında anıldı

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Kahraman mezarı başında anıldı
ANTALYA'DA Birinci Dünya Savaşı'nda Akdeniz'de Fransız gemisi 'Paris 2'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker mezarı başında anıldı. 4 küçük topu ile İngilizlerin 120 metrelik dört uçaklı gemisi 'My Chree'yi de batıran Mustafa Ertuğrul Aker, dünya savaş tarihine adını yazdırmıştı. Yine Fransız gemisi Alexandra'yı 8 Mart 1918'de Kemer'de top atışlarıyla batıran Aker, savaş süresince 200'e yakın irili ufaklı tekneyi savaş dışı bıraktı. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler, Aker'i, Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarı başında dua ederek andı.
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Kahraman mezarı başında anıldı
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