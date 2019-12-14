Sen misin şikayet eden

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ANTALYA'DA anne Ferrah Pamuk, Konyaaltı ilçesinde bulunan Z.Marsel-Z.Denizhan Öner İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Hür Çınar Süer'in sınıf öğretmeni G.S. tarafından kötü muamele ve darp gördüğünü iddia etti. 28 Kasım'da yaşanan olaydan sonra öğretmen ve okul idaresi ile görüştüğünü anlatan Ferrah Pamuk, bunun üzerine oğlunun tekrar darp edildiğini söyledi.Ferrah Pamuk, yaşanan olayın ardından oğlunun okula gitmediğini söyledi. Yaşananları anlatan Pamuk, "İlk dayak olayında oğlumun gönlünü alması için öğretmeni ile konuştum. Ama oğlumun günlü alınmadığı gibi olumsuzluk devam etti. Ben durumu idareye dilekçe ile bildirdim. Başka bir sınıfa alınmasını istedim. İdare kabul etmedi" diye konuştu. Anne ayrıca olayla yasal sürecide başlattığı sözlerine ekledi.Okul Müdürü Hilmi Hatipoğlu konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Diğer öğrenci velilerinin sınıf öğretmeni G.S.'ye sahip çıktığını da belirten Hatipoğlu, muhakkik istediklerini, sözlerine ekledi. Sınıf öğretmeni G.S. ise hiçbir şekilde öğrencisi Hür Çınar Süer'e kötü muamele ve darp uygulamadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.