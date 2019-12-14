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Tabaklar dile geldi

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Tabaklar dile geldi
ISPARTA'NIN Gelendost ilçesindeki Sehit Erhan Çakmak Ortaokulu'nda, ögrencilere kahvaltı alıskanlıgının kazandırılması amacıyla, tüm okul birlikte kahvaltı yaptı. Farkındalık olusturulması amacıyla düzenlenen çalısmada ayrıca, ögrenciler arasında 'En güzel kahvaltı tabagı benimkisi' isimli yarısma düzenlendi. Düzenlenen yarısmada, aralarında Ilçe Milli Egitim Müdürü Murat Durgut'un da oldugu jüri üyeleri tarafından en saglıklı ve güzel olarak seçilen tabakların sahibi ögrenciler ödüllendirildi.

EGLENCELI KAHVALTI
Sehit Erhan Çakmak Ortaokulu Müdürü Oguzhan Çetintürk amaçlarının, güne kahvaltı yaparak baslama bilincini kazandırmak oldugunu söyledi. Çetintürk, " Hiçbir kahvaltı bu kadar eglenceli olmadı" dedi.
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