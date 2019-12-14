Yağmur var gol yok

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 15. haftasında Akdeniz derbisinde kazanan dostluk oldu. Yoğun yağmur altında oynanan, futbolcuların birbirlerinden çok ağır saha ile mücadelesine sahne olan ve7. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta top kafalardan sekerek Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeye çektiği şut defanstan geri döndü.Ufuk Akyol önüne düşen topa gelişine çok set vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 32. dakikada Antalyaspor yarı sahası ortasında topu kapan Salih Uçan'ın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Ferhat Kaplan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası yayı içinde sağ kanattan içeriye koşu yapan Leschuk'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Marafona rahatlıkla kontrol etti. 53. dakikada sol kanttan Junior Fernandes'in rakip ceza sahası içinde Salih Uçan'a pası çıkardı. Bu futbolcunun topuk pasıyla tekrar topla buluşan Junior Fernandes'in kaleye çektiği şut, Celutska'ya çarparak üstten kornere çıktı.89. dakikada topla buluşanKarşılaşma başladığı gibi 0- 0 sona erdi.ALANYA'DA maç günü etkili olan sağanak yağış hem tribünleri hem de oynanan futbolu olumsuz etkiledi. Aytemiz Alanyaspor taraftarları tribünde boşluklar bırakırken Antalyaspor taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.İKI Antalya takımının maçını ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Antalyaspor'un Başkanı Ali Şafak Öztürk, protokol tribününde Vali Münir Karaloğlu ile birlikte izledi.AYTEMIZ Alanyaspor ile Antalyaspor maçı sırasındaMaç öncesinde sosyal medyada yaşanan gerilim stada da yansıdı. Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere taş atıldığı ileri sürüldü. İki takım taraftarları maç öncesinde birbirlerinin aleyhine tezahüratta bulunurken maçın başlaması ile birlikte gerginlik de sona erdi.