Yağmur var gol yok

Süper Lig'in 15. haftasında Akdeniz derbisinde kazanan dostluk oldu. Yoğun yağmur altında oynanan, futbolcuların birbirlerinden çok ağır saha ile mücadelesine sahne olan ve Aytemiz Alanyaspor evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
7. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta top kafalardan sekerek Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeye çektiği şut defanstan geri döndü. 18. dakikada sol kanattan Hakan Özmert'in serbest vuruştan içeriye gönderdiği topu uzak direkte kaleci Marafone yumrukla çıkardı.
Ufuk Akyol önüne düşen topa gelişine çok set vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 32. dakikada Antalyaspor yarı sahası ortasında topu kapan Salih Uçan'ın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Ferhat Kaplan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti. İkinci yarıda sahanın giderek ağırlaştığı zeminde ayakta kalmanın bile zorlaşması futbola olumsuz yansıdı.
51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası yayı içinde sağ kanattan içeriye koşu yapan Leschuk'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Marafona rahatlıkla kontrol etti. 53. dakikada sol kanttan Junior Fernandes'in rakip ceza sahası içinde Salih Uçan'a pası çıkardı. Bu futbolcunun topuk pasıyla tekrar topla buluşan Junior Fernandes'in kaleye çektiği şut, Celutska'ya çarparak üstten kornere çıktı.
VAR DEVREYE GİRDİ
89. dakikada topla buluşan Fernandes, Nazım'ı geçtiği sırada topa elle dokunduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakem Nazım Sangare'nin topa eliyle dokunmadığına karar vererek penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşma başladığı gibi 0- 0 sona erdi. Alanyaspor puanını 23'e, Antalyaspor ise 13'e çıkardı.
SAHA ŞARTLARI MAÇI ETKİLEDİ
ALANYA'DA maç günü etkili olan sağanak yağış hem tribünleri hem de oynanan futbolu olumsuz etkiledi. Aytemiz Alanyaspor taraftarları tribünde boşluklar bırakırken Antalyaspor taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
BAŞKANLAR MAÇTA
İKI Antalya takımının maçını ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Antalyaspor'un Başkanı Ali Şafak Öztürk, protokol tribününde Vali Münir Karaloğlu ile birlikte izledi.
BÖCEK'E TESİS SİTEMİ
AYTEMIZ Alanyaspor ile Antalyaspor maçı sırasında Alanyaspor taraftarları, spor tesisleri projesini durduran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e pankartlı tepkide bulunarak, "Tesimimizi istihoruz" dedi.
Maç öncesinde sosyal medyada yaşanan gerilim stada da yansıdı. Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere taş atıldığı ileri sürüldü. İki takım taraftarları maç öncesinde birbirlerinin aleyhine tezahüratta bulunurken maçın başlaması ile birlikte gerginlik de sona erdi.