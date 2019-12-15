Antalya evde okuyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okumayazma seferberliğine Antalya'dan Türkiye'ye örnek olacak destek geldi. Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM ) okumanın önemine dikkat çekmek ve ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Ailemle Okuyorum' isimli proje başlattı.BİLSEM'li dahi öğrenciler, proje gereği her akşam saat 21.00 ile 22.00 arasında bir saat kesintisiz aile boyu kitap okumaya başladı. Projeyle birlikte genç yaşlı demeden aile boyu evde, piknikte ve parkta kitap okundu. Bu sayede çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanırken ebeveynlerinde okuması teşvik edildi. BİLSEM yönetimi, projenin uygulanıp uygulanmadığını ve ailelerin proje desteklerini kontrol için kitap başındayken çekinmeleri istendi. Fotoğrafların ise sosyal medya platformu twitter'dan paylaşımı da zorunlu hale getirildi.'Okumadığın gün karanlıktasın' sloganıyla başlatılan projede elektrikler kesildiğinde dahi kitap okunmaya devam edilmesi dikkat çekti. BİLSEMLİ dahi öğrencilerin anne ve babalarının yanı sıra dede ve nineleri de projeye destek verdi. BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, proje ile önce Antalya sonra Türkiye'ye örnek olmak istediklerini söyledi. Aydeniz, "Çocuklarımızın ve velilerimizin okuma alışkanlığı kazanması için başlattığımız projede aynı zamanda veliler, çocuklarına vakit ayıyor. Teknolojiden bir saatliğine de olsa herkes uzak kalıyor. Unutmayın ki okumadığınız gün karanlıktayız" dedi.