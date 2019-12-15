Çanakkale ruhu

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale savaşlarını ve tarihini anlatan Çanakkale Destanları Müzesi Gezici TIR'ı, Türkiye turu kapsamında Antalya'ya geldi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başladı.Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915- 1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası' nda Türk orduları ile İtilaf Devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalarn yer aldığı gezici tıra, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gezici tırda Çanakkale destanını anlatan fotoğraflar ve cephede çarpışan askerlerin savaşta kullandıkları silah ve mermilerden oluşan malzemelerini gören vatandaşlar, selfie çekmeyi ihmal etmedi. TIR, bugün saat 17.30'a kadar gezilebilecek.