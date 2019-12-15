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Destanları Müzesi Gezici TIR’ı, ‘nda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Destan ruhunun yansıtıldığı TIR bugün son kez kapılarını açacak

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Çanakkale ruhu
Çanakkale savaşlarını ve tarihini anlatan Çanakkale Destanları Müzesi Gezici TIR'ı, Türkiye turu kapsamında Antalya'ya geldi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başladı.

ORJİNAL SAVAŞ MALZEMELERİ
Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915- 1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası' nda Türk orduları ile İtilaf Devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalarn yer aldığı gezici tıra, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gezici tırda Çanakkale destanını anlatan fotoğraflar ve cephede çarpışan askerlerin savaşta kullandıkları silah ve mermilerden oluşan malzemelerini gören vatandaşlar, selfie çekmeyi ihmal etmedi. TIR, bugün saat 17.30'a kadar gezilebilecek.
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Çanakkale ruhu
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