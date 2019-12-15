Eli öpülesi öğretmen

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da okula giderken geçirdiği trafik kazası sonrası yüzde 96 oranında engelli hale gelen 50 yaşındaki öğretmen Mukaddes Yurt'u, çocuklara gönüllü verdiği dersler hayata bağlıyor. Köylerindeki öğretmenden etkilenerek, bu alanda üniversite eğitimi alan Mukaddes Yurt, mezuniyetin ardından adım attığı öğretmenlik mesleğini 18 yıl başarıyla sürdürdü. Okul yolunda 13 yıl önce eşinin kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu ağır yaralanan Yurt, o günden sonra çok zor günler geçirdi.Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde k üç boyunca yaşam mücadelesi veren ve yatağa bağımlı hale gelen Yurt, hastaneden yüzde 96 engelli olarak taburcu edildi. Tedavi gördüğü dönemde bile öğrencilerini aklından çıkarmayan Mukaddes öğretmen, bedensel engelli bir birey olarak sürdürdüğü yaşamını öğrencilerinin sevgisiyle kolaylaştırdı. Sadece elini ve kolunu oynatabilen Yurt, malulen emekliliği sonrası da çocuklardan kopmadı. Gönüllü verdiği derslerle çevresindeki çocukların hayatına dokunan Mukaddes öğretmen, engeli nedeniyle ellerini, ayaklarını kullanamasa da hayata hep pozitif bakmayı bildiğini söyledi.Hayattan hiç kopmadığını vurgulayan Yurt, insanlara faydalı olmanın verdiği huzurla yaşamını sürdürdüğünü ifade etti. Yurt, "Sevgi her şeyi, her engeli aşıyor. Evde boş oturmak bana göre değil. Hem kendime hem de çevreme yararlı olmak için çocuklara yardımcı oluyorum. İsteğe bağlı yardımcı olduğum çocukların başarılarını gördüğümde çok mutlu oluyorum" dedi.