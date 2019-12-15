Faciadan dönüldü

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Trafik canavarı yollarda can almaya devam ederken, bir trafik canavarı kazada yaralanınca polise yakalandı.Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tüp yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Fethiye- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde meydana gelen kazada Necati Baran idaresindeki 07 AGS 333 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet, freninin patlaması sonucu devrilerek istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki tüpler yola savrulurken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.ISPARTA'DA ise Vatan Mahallesi Mustafa Kazak Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Ş. yönetimindeki 32 NL 951 plakalı otomobil, trafik ışığında bekleyen H.Ç. yönetimindeki 34 PKF 76 plakalı ve A.G. yönetimindeki 32 FU 640 plakalı otomobillere çarptı. Kazada sürücü Ahmet Ş. yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve 3.24 promil alkollü çıkan Ahmet Ş.'nin 4 kez ehmliyetine el koyulduğu ve süresin 5 yıl daha uzatılacağı belirtildi.KAZADA, kamyonette sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Baran, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kamyonetteki Bekir Özdemir ise kaza sırasında araçtan atlayarak ölümden kurtuldu. İtfaiye ekipleri, yola savrulan tüplerin alev almaması için köpük sıktı.