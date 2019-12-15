Kaş’ı dolu vurdu

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ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde yağmur ve dolu nedeniyle bazı seraları su bastı. Üreticiler seralardaki suyu boşaltmak için çaba harcarken, Kaş Belediyesi ekipleri bölgede yoğun çalışma yaptı. Kaş'ın Kınık ve Ova Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış seralara zarar verdi. Yağış, Özellikle Kınık ve Ova Mahallesi'nde etkili oldu.Biranda kararan hava ve bastıran sağanak yağmur sebebiyle seraların bulunduğu alanlarda göletler oluştu, bazı seralarda bulunan ürünler, giren su sebebiyle zarar gördü. Bölgede üreticilerle birlikte su basan seraları gezen ve çalışmaları inceleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kınık, Ova, Yeşilköy bölgesinde vatandaşların seralarında ciddi hasarlar oldu, domates seralarında özellikle maddi kayıplar var. Belediye olarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için ekiplerimizi seferber ettik" dedi. Yağışların oluşturduğu gölete bir otomobil düştü.