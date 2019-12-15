Kazanan yok sevinen çok

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki Akdeniz derbisinin yankısı devam ediyor. Futboldan çok su balesinin yaşandığı maçtan önce ve maçtan sonraAytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bu tür saha ve maçlarda duran toplardan, şutlardan veya düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulanabildiğini söyledi. Bunu oyuncularının denediğini anlatan Bulut,dedi. Sahaya 3 puan için çıktıklarını ancak saha şartlarının buna izin vermediğini belirten Bulut,şeklinde konuştu.Antalyaspor'un teknik direktörü Stjepan Tomas ise zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek,ifadelerini kullandı.