Kazanan yok sevinen çok

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki Akdeniz derbisinin yankısı devam ediyor. Futboldan çok su balesinin yaşandığı maçtan önce ve maçtan sonra iki takım taraftarının önce taşlı sonra sözlü kavgasının damga vurduğu maç sonunda her kulüpte birer puanın sevinci yaşandı.
BULUT: MAALESEF GOLÜ BULAMADIK
Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bu tür saha ve maçlarda duran toplardan, şutlardan veya düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulanabildiğini söyledi. Bunu oyuncularının denediğini anlatan Bulut, "Maalesef golü bulamadık"
dedi. Sahaya 3 puan için çıktıklarını ancak saha şartlarının buna izin vermediğini belirten Bulut, "İstediğimiz hücum organizasyonlarını sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz. Uzun at, düşen toplara yaklaş, şut... Maalesef öyle de yaptık, hatta maçı kazanacak pozisyonları da yakaladık. Ama olmadı. Sonuçta bir puanla ayrılmak zorunda kaldık"
şeklinde konuştu.
TOMAS: YAĞMUR KADROMU BOZDU
Antalyaspor'un teknik direktörü Stjepan Tomas ise zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, "Karşılaşmada bir puanı hak ettik. Maçtan önce farklı bir kadro hazırladık ama hava şartlarını gördükten sonra değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Sonra bu oyuncuları oyuna aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık"
ifadelerini kullandı.