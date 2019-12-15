Köklere hayat veriyor

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ANTALYA'da oturan emekli resim öğretmeni Selahattin Gökoğlan (68), 27 yılda çeşitli formlarda ağıaç köklerinden 80 heykel yaptı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden emekli olan Gökoğlan, Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'ndeki evinin yanına kurduğu minik atölyede ahşaba hayat vermeyi sürdürüyor.Bir heykel için 6-15 gün kesintisiz çalıştığını anlatan Gökoğlan, ağaç köklerinin yapısını, hareketini ve formunu inceleyip, kafasından belirli bir konu bulduktan sonra ağaç köklerine şekil verdiğini belirtti. Gökoğlan, "Konu olarak Anadolu'nun mitolojik yapısıyla günümüzdeki sosyal yaşam arasındaki bağları seçiyorum" dedi.