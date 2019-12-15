Kuralları öğrendiler

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İÇİŞLERİ Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların trafik eğitimini küçük yaşta öğrenmeleri için hayata geçirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulaması yapılan 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı' Antalya'da çocuklarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan TIR ve trafik pistinde minik çocuklar arabalarla trafik kurallarını öğrendi.Motorlu araçlarla birlikte meydana kurulan parkurda araç süren çocuklar, kırmızı ışıkta durmayı, yaya geçidinde kontrollü geçmek gibi kuralları öğreniyor. Trafik Şube Müdürlüğü Eğitim Büro görevlisi polis memurları Havva Karaduman Tumor, Erdinç Akman ve Murat Şentürk trafik pistinde çocukları yönlendirerek kuralları gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitmeni polis memuru Semih Demiral ise çocuklara trafik konusunda teorik bilgiler verdi. Aileler parkura ilgi gösterirken, çocuklarının eğitim alması için sıraya girdi. Eğitimin yanı sıra trafikle ilgili çizgi film izleyen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.