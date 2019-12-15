Melekler bu kez yardım için uçtu

BUGÜN NELER OLDU

THY ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in gönüllü çalışanlarından oluşan 'Koruyucu Melekler' komitesi, yardım için kolları sıvadı. Diyarbakır/Silvan, Şanlıurfa/Viranşehir ve Siirt/Kurtalan olmak üzere üç ayrı okuldaki ihtiyaç sahibi çocuklar için kurum içi kampanya başlatan grup, soğuk kış aylarında çocuklara mont ve bot yardımı yapılmasını sağladı.SunExpress çalışanlarından oluşan, tamamen gönüllük esasına dayalı olan ve yardım taleplerini değerlendirip ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımı ulaştırmayı amaçlayan komite, 2015 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol almaya devam ediyor. Melekler, 157 çocuk için toplanan mont ve botları, okullara giderek teslim etti. Komite, şirket çalışanlarının desteğiyle yeni kampanyalar düzenleyecek.