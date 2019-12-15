VAR’ı bırak Nazım’a bak!

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 15. haftasının açılış maçında en çok sevinen oyuncuların başında gelen Antalyasporlu Nazım Sangare geliyordu. Milli futbolcu, "Sadece savaşmak için sahaya çıktık. Taktik yapamadık. 1 puan aldık. İnşallah böyle devam ederiz. Hiç gol yemedik. Penaltı pozisyonunda topun elime değmediğine emindim. Herkese sakin olun dedim. Çünkü penaltı değildi. Çok şükür bir şey olmadı" değerlendirmesini yaptı. Antalyaspor'un bir başka futbolcu Ondrej Celustka ise, "Aldığımız 1 puandan memnunuz. Çok konforlu bir pozisyonda değiliz. Zorlu dönemden geçtiğimiz için 1 puanın önemi var. Futbol sahası dışında her şeye benzeyen bir sahada oynadık. 1 puandan memnunuz ve artık önümüze bakacağız" diye konuştu.