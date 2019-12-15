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Yardım melekleri yorulmuyor

Hastenesi’nde 22 yıl önce kurulan ‘Sarı Melekler Grubu’ 310 bin hastaya ulaştı. Melekler, hastanede yardım amaçlı kermes düzenledi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Yardım melekleri yorulmuyor
SOSYAL sorumluluk projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Gönüllü Hasta Destek Grubu Sarı Melekler, 22 yılda 310 bin hastaya yardım elini uzattı. Vatandaşlar tarafından 'İyilik Melekleri' olarak ta adlandırılan kadınlardan oluşan iyiliksever grup kimsesizlerin gönlüne girmeye başardı.

HASTANEDE KERMES
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin Sarı Melekleri, vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafetleri ve kullanmadıkları eşyaları hastane içinde düzenledikleri kermes ile satıyor. Melekler, elde edilen gelirin her kuruşunu yardıma muhtaç hastalar için harcıyor. Gönüllü Hasta Destek Grubu Sarı Melekler başkanlığını sürdüren Önay Köroğlu, "Bu nöbeti 22 yıldır hiç aksatmadık. Bundan sonrada bu nöbetin aksamaması için canla başla çalışacağız" dedi.
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