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Ampute futbolda hedef galibiyet

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Ampute futbolda hedef galibiyet
Ampute Futbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü, bugün Gaziantep deplasmanında oynayacağı Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçına hazır... Geçen hafta sahasında Samsun Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek moral bulan ASAT Spor Kulübü, Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Gelecek hafta da evinde Şanlıurfa Engelliler Kulübü ile oynayacaklarını söyleyen antrenör Tahir Güven kent ahalisinden destek istedi.

HAYDİ MAÇA MAÇA...
Güven, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah antalya'ya kazanarak döneriz. Ardından hedefimiz evimizde Şanlıurfa'yı taraftarımızın desteği ile yenmek olacak. Tüm taraftarımızı Şanlıurfa maçına davet ediyorum" diye konuştu
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Ampute futbolda hedef galibiyet
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