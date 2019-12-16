Ampute futbolda hedef galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

Ampute Futbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü, bugün Gaziantep deplasmanında oynayacağı Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçına hazır...Gelecek hafta da evinde Şanlıurfa Engelliler Kulübü ile oynayacaklarını söyleyen antrenör Tahir Güven kent ahalisinden destek istedi.Güven, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah antalya'ya kazanarak döneriz. Ardından hedefimiz evimizde Şanlıurfa'yı taraftarımızın desteği ile yenmek olacak. Tüm taraftarımızı Şanlıurfa maçına davet ediyorum" diye konuştu