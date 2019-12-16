Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Annesine bebek gibi bakıyor

Annesine bebek gibi bakıyor

’da Mustafa Altınkaynak, 10 yıldır yatalak hale gelen 99 yaşındaki annesine adeta bir bebek gibi bakıyor

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Annesine bebek gibi bakıyor
Burdur'da böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan Mustafa Altınkaynak, yaklaşık 10 yıl önce yatalak hale gelen 99 yaşındaki meme kanseri annesi Sıddıka'nın bakımını aksatmıyor. Annesini mutluluğu için gece gündüz demeden bir şeyler yapmaya çalıştığını vurgulayan Altınkaynak, "Annemin ağrıları artınca hastaneye götürüyorum. Yatırıyorum, kaldırıyorum, bezini değiştiriyorum. Kirlettiği elbiselerini her gün yıkıyorum" diye konuştu. Mustafa Altınkaynak, babasından kalan berber dükkanı ile evi geçindiriyor.

ALLAH RIZASI İÇİN
Annesini çok sevdiğini vurgulayan Altınkaynak, "İnsan sağken kıymeti bilinmiyor, öldükten sonra anlıyor. Ölüm geldikten sonra bir daha ele geçmiyorlar. Allah'ın rızasına nail olmak için elimden geleni yapıyorum. Geriye sadece iyilik kaldığı unutulmamalı. Sonumuz toprak, hepimiz öleceğiz. Allah hayırlı ömür versin" dedi. Anne Sıddıka Altınkaynak ise oğlundan çok memnun olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesine bebek gibi bakıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN