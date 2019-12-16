Annesine bebek gibi bakıyor

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Burdur'daböbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan Mustafa Altınkaynak, yaklaşık 10 yıl önce yatalak hale gelen 99 yaşındaki meme kanseri annesi Sıddıka'nın bakımını aksatmıyor. Annesini mutluluğu için gece gündüz demeden bir şeyler yapmaya çalıştığını vurgulayan Altınkaynak, "Annemin ağrıları artınca hastaneye götürüyorum. Yatırıyorum, kaldırıyorum, bezini değiştiriyorum. Kirlettiği elbiselerini her gün yıkıyorum" diye konuştu. Mustafa Altınkaynak, babasından kalan berber dükkanı ile evi geçindiriyor.Annesini çok sevdiğini vurgulayan Altınkaynak, "İnsan sağken kıymeti bilinmiyor, öldükten sonra anlıyor. Ölüm geldikten sonra bir daha ele geçmiyorlar. Allah'ın rızasına nail olmak için elimden geleni yapıyorum. Geriye sadece iyilik kaldığı unutulmamalı. Sonumuz toprak, hepimiz öleceğiz. Allah hayırlı ömür versin" dedi. Anne Sıddıka Altınkaynak ise oğlundan çok memnun olduğunu söyledi.