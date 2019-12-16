Antalya&Alanya kupa aşkına sahada

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, gözlerini Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçlarına çevirdi.Alanyaspor, yağmurlu havaya karşın maçın hazırlıklarına başladı. Eyüpspor'u İstanbul'da 3-0 yenen Antalyaspor ise evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi biletleri satışa sundu. BATI TRİBÜNÜ SATIŞI YOKAntalya Stadyumu'nda yine yarın saat 14.30'da oynanacak kupa mücadelesinde stadyumun batı tribünü üst kat biletlerinin satışı yapılmayacak.