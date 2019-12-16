Antalya&Alanya kupa aşkına sahada

Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, gözlerini Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçlarına çevirdi. İlk maçta evinde Adanaspor'u 5-1 yenen Alanyaspor, yarın saat 18.30'da deplasmanda Güney temsilcisi ile ikinci kez kozlarını paylaşacak.
Alanyaspor, yağmurlu havaya karşın maçın hazırlıklarına başladı. Eyüpspor'u İstanbul'da 3-0 yenen Antalyaspor ise evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi biletleri satışa sundu. BATI TRİBÜNÜ SATIŞI YOK
Antalya Stadyumu'nda yine yarın saat 14.30'da oynanacak kupa mücadelesinde stadyumun batı tribünü üst kat biletlerinin satışı yapılmayacak.