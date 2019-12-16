Antalya’da ay balığı şaşkınlığı

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Antalya Körfezi'nde amatör balıkçılar tarafından Akdeniz ekosisteminde nadir görülen 'ay balığı' heyecanı yaşandı. Ağırlığı bir tona ulaşabilen okyanus balığı Antalya'da ilk kez görüntülendi. Antalya Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki amatör balıkçılar, Beldibi Mahallesi açıklarında su yüzeyinde bir balığın yüzgecini fark etti.İlk anda balığın köpek balığı olduğunu düşünen balıkçılar, yaklaştıklarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı 'mola mola' olan ay balığı olduğunu fark etti. Tekneye 2 metre kadar yaklaşan balığı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı. Saman, 22 yıldır denizde olduğunu ve ilk kez bu balığı gördüğünü söyledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra çok sayıda yorum ve mail aldığını anlatan Mehmet Sezgin Saman, "Bazı akademisyenler de bana ulaşıp, 'Biz yıllardır araştırıyoruz, göremiyoruz. Çok şanslısınız' dedi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir andı" diye konuştu.