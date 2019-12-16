Cisse golü unuttu

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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un lige bomba gibi başlayan Senegalli golcüsü Papiss Cisse'ye nazar değdi.Son golünü Gaziantep FK'ye karşı 26 Ekim tarihinde kaydeden Senegalli futbolcu, bu tarihten beri gol çizgisini geçemedi.İlk 11'de oynağı 3 maçta gol şansı bulamayan Papiss Cisse, sakatlığı nedeniyle 5-0'lık Ankaragücü galibiyetinde de forma giymedi. Cisse, Galatasaray maçını da kart cezası nedeniyle kaçırdı.Gaziantep maçında 33'üncü dakikada fileleri sarsan Cisse, tam 359 dakikadır skor üretemedi.İlk 10 maçlık performansı ile ligde gol krallığında zirveye çıkan Cisse, zirvedeki yerini de Gençlerbirliği'nin golcüsü Stancu'ya bıraktı. 10 golle Rumen golcü ilk sırada yer alırken, Cisse 4 forvet ile ikinciliği paylaşıyor.Cisse'nin suskunluğu sebebiyle gelen eleştiriler için Alanyaspor Teknik Direktörü şu açıklamayı yapmıştı: "Galatasaray ile adının geçtiğini ilk kez duyuyorum. Sosyal medyada böyle bir şey geziyorsa bilemiyorum. 9 golü var. Alanyaspor için elinden geleni yapıyor. Teklifler gelmesi doğal. Gelen teklifleri kulüp de en iyi şekilde değerlendirir. Takıma verdiği katkıdan memnunuz. Karakteriyle zaten takımı neşelendiren bir arkadaşımız."