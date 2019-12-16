Cisse golü unuttu

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un lige bomba gibi başlayan Senegalli golcüsü Papiss Cisse'ye nazar değdi. Bu sezonun ilk 10 lig maçında 9 gol kaydederek yıldızlaşan Papiss Cisse, ardından adeta gol atmayı unuttu.
Son golünü Gaziantep FK'ye karşı 26 Ekim tarihinde kaydeden Senegalli futbolcu, bu tarihten beri gol çizgisini geçemedi.
359 DAKİKADIR GOL YOK
İlk 11'de oynağı 3 maçta gol şansı bulamayan Papiss Cisse, sakatlığı nedeniyle 5-0'lık Ankaragücü galibiyetinde de forma giymedi. Cisse, Galatasaray maçını da kart cezası nedeniyle kaçırdı. Cisse son olarak Antalyaspor karşısında ikinci yarı oyuna girdi. 32 dakika sahada kalırken, gol atamadı.
Gaziantep maçında 33'üncü dakikada fileleri sarsan Cisse, tam 359 dakikadır skor üretemedi.
KONTRATI SONA ERİYOR
İlk 10 maçlık performansı ile ligde gol krallığında zirveye çıkan Cisse, zirvedeki yerini de Gençlerbirliği'nin golcüsü Stancu'ya bıraktı. 10 golle Rumen golcü ilk sırada yer alırken, Cisse 4 forvet ile ikinciliği paylaşıyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Senegalli oyuncu ile yönetim 1+1 yıllık yeni sözleşme önermeye hazırlanırken, Cisse performansı ile de kafaları karıştırdı.
EROL BULUT NE DEMİŞTİ?
TEKLİFLER GELMESİ DOĞAL!
Cisse'nin suskunluğu sebebiyle gelen eleştiriler için Alanyaspor Teknik Direktörü şu açıklamayı yapmıştı: "Galatasaray ile adının geçtiğini ilk kez duyuyorum. Sosyal medyada böyle bir şey geziyorsa bilemiyorum. 9 golü var. Alanyaspor için elinden geleni yapıyor. Teklifler gelmesi doğal. Gelen teklifleri kulüp de en iyi şekilde değerlendirir. Takıma verdiği katkıdan memnunuz. Karakteriyle zaten takımı neşelendiren bir arkadaşımız."