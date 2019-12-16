Genç golcüye yakın markaj

Antalyaspor'da
gösterdiği performansla
büyük beğeni toplayan
Paul Mukairu, transfer
gündeminden düşmüyor.
Daha önce Juventus
ile adı anılan 19 yaşındaki
futbolcunun,
Beşiktaş ve Fransa Ligue
ekiplerinden Lille'in de
listesine girdiği iddia
edildi. Nijerya basınında çıkan haberlerde,
başarılı futbolcunun bu sezon maça çıktığına
dikkat çekildi.
FRANSA'DAN TRABZON'A
Fransız
ekibi Lille'in, 14.hafta mücadelesinde oynanan Trabzonspor maçında Mukairu'yu izletmek için temsilcis gönderildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da genç oyuncuyu takip ettiğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca, Antalyaspor'un Mukairu'yu satmak istemediği ve değerinin yükselmesini bekleyeceğine vurgu yapıldı.