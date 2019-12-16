Genç golcüye yakın markaj

ntalyaspor'da

BUGÜN NELER OLDU

gösterdiği performanslabüyük beğeni toplayanPaul Mukairu, transfergündeminden düşmüyor.Daha önce Juventusile adı anılan 19 yaşındakifutbolcunun,Beşiktaş ve Fransa Ligueekiplerinden Lille'in delistesine girdiği iddiaedildi. Nijerya basınında çıkan haberlerde,başarılı futbolcunun bu sezon maça çıktığınadikkat çekildi.Fransızekibi Lille'in, 14.hafta mücadelesinde oynanan Trabzonspor maçında Mukairu'yu izletmek için temsilcis gönderildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da genç oyuncuyu takip ettiğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca, Antalyaspor'un Mukairu'yu satmak istemediği ve değerinin yükselmesini bekleyeceğine vurgu yapıldı.