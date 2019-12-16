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Genç golcüye yakın markaj

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Genç golcüye yakın markaj
Antalyaspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Paul Mukairu, transfer gündeminden düşmüyor. Daha önce Juventus ile adı anılan 19 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ve Fransa Ligue ekiplerinden Lille'in de listesine girdiği iddia edildi. Nijerya basınında çıkan haberlerde, başarılı futbolcunun bu sezon maça çıktığına dikkat çekildi.

FRANSA'DAN TRABZON'A
Fransız ekibi Lille'in, 14.hafta mücadelesinde oynanan Trabzonspor maçında Mukairu'yu izletmek için temsilcis gönderildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da genç oyuncuyu takip ettiğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca, Antalyaspor'un Mukairu'yu satmak istemediği ve değerinin yükselmesini bekleyeceğine vurgu yapıldı.
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Genç golcüye yakın markaj
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