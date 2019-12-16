Genç istihdamı artıracak proje

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BurdurMilli Eğitim İl Müdürlüğü'nün 'Mesleki Eğitimde Genç İstihdamı Arttırma Projesi' Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) 2019 Mali Destek Programları'ndan destek almaya hak kazandı. Genç istihdamı artırmayı hedefleyen proje, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın imzaladığı sözleşmeyle uygulanmaya başlandı.Proje ile Burdur ve ilçelerindeki 3 meslek lisesi ile 1 mesleki eğitim merkezinde eğitim altyapısını güçlendirilecek. Proje kapsamında mesleki liselere teorik eğitimin pratiğe dönüşeceği laboratuvarlar kurulacak. Proje ile mesleki eğitim kalitesinin arttırılıp bölgede hayvancılık, imalat sanayi ve sağlık sektörünün kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.Hayvancılığın yoğun olduğu Burdur'un Kemer ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Uygulama Laboratuvarı kurulacak. Hastaneler için ara eleman yetiştiren İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise Erken Tanı ve Önlenebilir Hastalıklar Uygulama Laboratuvarı alınacak destekle hayata geçecek.Ayrıca Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Burdur Mesleki Eğitim Merkezi'ne de CNC Simülatörü Atölyesi, Kaynak Simülatörü ve Kaynak Atölyesi açılacak. Böylece öğrenciler liseden metal alanında son teknolojilerin kullanımını bilen yetişmiş birer eleman olarak mezun olacak ve iş kapıları onlara daha rahat açılacak.