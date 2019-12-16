Göller Ekspresi için güç birliği

BUGÜN NELER OLDU

TCDDheyeti, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. TCDD 7'nci Bölge Müdürü Murat Selet ve 3'üncü Bölge Müdürü Habil Emir'in yanı sıra Isparta Gar Müdürü Hüseyin Uçar'ın da katıldığı ziyarette, 25 Ekim'de başlayan Isparta- İzmir arası Göller Ekspresi seferleri, yolcu kapasiteleri, sefer saatleri ile karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.Görüşmede sefer saatlerinin önümüzdeki günlerde tekrardan planlanması ele alındı. Göller Ekspresi tren seferlerinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bakanımızın ziyaretlerinde fiyatları da bizim istediğimiz doğrultuda geri çekmesi bizleri ve vatandaşlarımızı son derece memnun etmişti. Bu memnuniyetimiz devam ediyor" dedi.